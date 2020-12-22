Мишустин сменил руководство Корпорации МСП

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Замруководителя московского департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Исаевич назначен гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП). Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Прежний гендиректор Корпорации МСП, 66-летний Александр Браверман оставил эту должность"в связи с переходом на другую работу", уточнила пресс-служба правительства. Этот пост он занимал чуть больше немногим больше пяти лет. До этого он занимал ряд постов в госструктурах, а рынку в первую очередь был известен как второй человек в Минимуществе при Фарите Газизуллине и куратор ряда крупных приватизационных сделок.

Распоряжение премьера внесло некоторые изменения в структуру управления корпорацией. Ее совет директоров возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Прежний председатель совета, глава Минэкономразвития Максим Решетников вместе с гендиректором "ЮниЗоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров корпорции.

Корпорация МСП - институт развития, с помощью которго государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. В рамках реформы институтов развития корпорация присоединится к "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан мощный инвестиционный блок для стимулирования экономического роста, напомнили в правительстве.

ВЭБ и ранее координировал деятельность корпорации.

Та же реформа повлияла и на карьеру сына Александра Бравермана - Анатолия Бравермана, который в связи с передачей Российской венчурной компании под управление Российского фонда прямых инвестиций возглавил РВК с сохранением должности первого замгендиректора РФПИ.

Исаевичу 33 года, в 2009 году он окончил Московскую государственную юридическую академию, в 2011 году - РАНХиГС. В 2009-2014 годах он работал в Минэкономразвития, в августе 2014 года возглавил управление подготовки и проведения земельно-имущественных торгов департамента Москвы по конкурентной политике. С июля 2015 года по декабрь 2018 года он был замруководителя департамента Москвы по конкурентной политике. В декабре 2018 года Исаевич стал заместителем руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и руководил работой управления поддержки и развития предпринимательства.