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Подписана директива об отставке Чубайса

Подписана директива об отставке Чубайса
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал правительственную директиву, необходимую для смены главы "Роснано", сообщила пресс-служба правительства. 2 декабря президент Владимир Путин предложил назначить на эту должность выходца из "Ростех" Сергея Куликова.

Чернышенко подписал директиву для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано". Она обязывает их поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет и голосовать за досрочную отставку Анатолия Чубайса.

Чубайс руководил "Роснано" 12 лет. В СМИ ранее появлялись слухи о его уходе, он отшучивался.

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин в рамках реформы институтов развития перевел "Роснано" под управление ВЭБа вместе с некоторыми другими организациями, при том, что "Роснано" в периметр ВЭБА ранее не входило.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался комментировать возможную судьбу Чубайса, а источники РБК сообщили, что главным кандидатом ему на смену стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, до 2018 года работавший в "Ростехе".

2 декабря Путин предложил Куликову возглавить "Роснано", но не сказал, что будет предложено Чубайсу.

Роснано Анатолий Чубайс Сергей Куликов Ростех Владимир Путин Дмитрий Чернышенко правительство

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