Куратором медиа и рекламы в группе Сбербанка стала выходец из "Газпром-медиа"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом, руководителем индустрии рекламы и медиа Сбербанка назначена Татьяна Доброхвалова, бывший замгендиректора холдинга "Газпром-медиа". О ее назначении сообщила пресс-служба банка.

Она будет отвечать за развитие компаний экосистемы Сбербанка, работающих в сфере медиа и рекламы, а также за партнерские программы в этих индустриях.

Ранее Доброхвалова была первым вице-президентом АНО "Организационный комитет "Сочи-2014", первым заместителем гендиректора заявочного комитета "Сочи-2014" и возглавляла маркетинговые коммуникации "Мобильных телесистем".