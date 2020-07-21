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Куратором медиа и рекламы в группе Сбербанка стала выходец из "Газпром-медиа"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом, руководителем индустрии рекламы и медиа Сбербанка назначена Татьяна Доброхвалова, бывший замгендиректора холдинга "Газпром-медиа". О ее назначении сообщила пресс-служба банка.

Она будет отвечать за развитие компаний экосистемы Сбербанка, работающих в сфере медиа и рекламы, а также за партнерские программы в этих индустриях.

Ранее Доброхвалова была первым вице-президентом АНО "Организационный комитет "Сочи-2014", первым заместителем гендиректора заявочного комитета "Сочи-2014" и возглавляла маркетинговые коммуникации "Мобильных телесистем".

Сбербанк Газпром-медиа Татьяна Доброхвлаова Сочи-2014

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