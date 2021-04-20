В Госдуме сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о минимальном числе заболевших коронавирусом среди депутатов; по его словам, у членов нижней палаты парламента сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

"У нас сегодня один депутат находится на больничной койке с ковидом. Количество болеющих уменьшилось, достигло минимума", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании.

При этом, по его словам, число привившихся возросло.

"Мы с вами вышли на параметры, о которых говорят специалисты, по формированию общественного иммунитета", - добавил спикер Госдумы.

В декабре прошлого года Володин сообщал, что коронавирусом переболели более трети депутатов, несколько парламентариев умерли. В середине феврале этого года спикер Думы говорил, что у более половины парламентариев иммунитет к коронавирусу сформировался либо после болезни, либо после прививки.