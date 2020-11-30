В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство освободило от должности замминистра энергетики Юрия Маневича, курировавшего электроэнергетику. Распоряжение о его увольнении опубликовано на портале правовой информации.

Маневича сняли с должности по собственной просьбе.

Вместо него замминистра энергетики стал Павел Сниккарс, который ранее был директором департамента развития электроэнергетики в ведомстве.

Ранее в ноябре глава Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером, а министерство возглавил бывший гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов.