Закон о реальном сроке за клевету в интернете прошел третье чтение

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки о лишении свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете и других публичных источниках. Первое чтение законопроект прошел днем ранее.

Такое же наказание, до двух лет колонии, законопроект предусматривает за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Поправки предполагают расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.

Автор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин ранее говорил, что под действие закона попадут в том числе блогеры и авторы телеграм-каналов. Он рассчитывает, что введение уголовной ответственности сможет стать для них "сдерживающим фактором" и сможет их "отрезвить".