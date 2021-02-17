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Туроператорам снова разрешат не платить взносы в фонд "Турпомощи"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство готово в 2021 году снова обнулить взносы туроператоров в резервный фонд "Турпомощи", следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале официальной информации. В 2020 году компаниям разрешили не платить эти взносы, так как выездной туризм сошел почти на нет из-за пандемии.

"Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения", - говорится в проекте, который подготовил Ростуризм.

Ежегодный взнос туроператора в фонд персональной ответственности за 2021 год "должен быть перечислен не позднее 15 апреля 2022 года в размере 0,25 процента общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год", говорится также в документе.

По закону о туристской деятельности туроператоры должны формировать фонд персональной ответственности за счет ежегодного взноса, размер которого равен 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. В соответствии с проектом распоряжения размер взноса сокращается в 4 раза.

Деньги фонда обычно тратятся на помощь туристам, которые могут застрять за границей в момент, когда их туроператор оказывается финансово несостоятельным. В частности, на эти средства организуют рейсы, чтобы вернуть людей домой.

Эпидемия одиночества

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Турпомощь Ростуризм коронавирус правительство

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