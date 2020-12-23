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Детей из семьи арестованного мордовского священника передадут опекунам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов и общественности встретились с детьми из семьи мордовского священника, где он и его супруга арестованы по делу об истязаниях и сексуальных преступлениях.

В пресс-службе СУ СКР по Мордовии "Интерфаксу" сообщили, что одним из участников встречи стал руководитель Следственного управления по республике Анатолий Ситников.

"Всего в семье, где совершались противоправные действия, воспитывалось 12 детей, из них шестеро признаны потерпевшими, в том числе двое несовершеннолетних. В общей сложности в семье несовершеннолетних детей – пять", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поскольку оба родителя детей заключены под стражу, решается вопрос об определении над ними временной опеки родственниками, либо другого места проживания.

Семья проживала в Чамзинском районе Мордовии. Как сообщалось, в период с 1996 по 2020 годы шестерых несовершеннолетних систематически избивали, лишали еды и сна. Глава семьи был задержан по подозрению в издевательствах над своими и приемными детьми. Кроме того, на допросе одна из потерпевших сообщила следователю, что в 2005 и 2012 годах приемный отец совершал в отношении нее сексуальные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. По решению суда он арестован.

Также по подозрению в преступлениях против детей арестована его жена.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что мужчина является священником.

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