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Священника из Мордовии заподозрили в истязании шести детей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Жителя Мордовии задержали по подозрению в издевательствах над своими биологическими и приемными детьми, сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СКР.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что подозреваемым является священник.

По данным следствия, семья, в которой воспитывалось 12 детей, в том числе усыновленные, жила в Чамзинском районе республики. В ней с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали еды и сна. Кроме того, на допросе одна из потерпевших сообщила, что в 2005 и 2012 годах приемный отец совершал в отношении нее преступления сексуального характера.

Были возбуждены уголовные дела об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка до 14 лет. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

Кроме того, управление СК возбудило дело о халатности из-за работы районных органов опеки.

Мордовия

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