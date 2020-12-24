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Ростуризм предложил включить в программу кэшбэка все санатории РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм в 2021 году хочет включить в программу кэшбэка на туры по России все санатории, и даже те, которые не находятся в реестре классифицированных отелей, сообщила в четверг начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.

"Одна из мер поддержки отрасли, которую мы запустили в этом году, - туристический кэшбэк, возврат частичный стоимости приобретенной турпутевки. В этом проекте участвовали и санаторно-курортные предприятия разных регионов страны. Достаточно высок спрос - если по типам поездки смотреть, то санатории вошли в топ-3 того, что было приобретено в рамках кэшбэка. И средний чек был самый высокий, и продолжительность пребывания была в среднем девять дней. И мы понимаем, что очень хочется расширить эту меру", - сказала она на онлайн-форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

По словам Лысенковой, в первой и второй волне продаж участвовали только санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей, и не участвовали те, которые не классифицированы.

"И мы сейчас прорабатываем кэшбэк на следующий год, ходатайствуем о том, чтобы вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос, мы видим, как этот входящий денежный поток, стимулированной такой мерой, может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени", - подчеркнула представитель Ростуризма.

По ее словам, второй мерой поддержки санаториев стало их участие в конкурсе на гранты для развития туристической инфраструктуры. Она сообщила, что санаторно-курортные организации приняли активное участие в этом мероприятии.

"Если выделить направления грантов - это обеспечение доступной среды, совершенствование санаторно-курортной базы для людей с ограниченными возможностями. Второе - это детская инфраструктура, инфраструктура детских развлечений и точек притяжения. Третье - это треки, терренкуры, прогулки, спортивная, уличная инфраструктура. Мы надеемся, что уже в следующем году туристы смогут почувствовать это обновление инфраструктуры", - добавила Лысенкова.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Россия остается мировым лидером в сфере санаторно-курортного лечения: в стране действуют около 1800 профильных учреждений общей емкостью почти 430 тыс. мест.

Путешествия с кэшбэком

Первый этап распродажи путешествий по России с кэшбэком прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры приобрели 70 тыс. человек на 1,5 млрд рублей. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. В соответствии с правилами акции туристы могли приобрести поездки во все регионы с возвратом до 20% стоимости, максимальный кэшбэк составлял 20 тыс. рублей. Все предложения собраны на сайте мирпутешествий.рф. Тур должен быть оплачен картой "Мир", кэшбэк также возвращается на нее.

Ростуризм Елена Лысенкова

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