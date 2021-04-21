Путин предложил до конца года продлить программу туристического кэшбэка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил продлить как минимум до конца года программу туристического кэшбэка для путешествий по стране.

"Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - заявил президент.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кэшбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кэшбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

Кэшбэк на туры по РФ можно будет получить до конца третьего этапа программы, то есть до 15 июня, сообщали ранее в Ростуризме.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд рублей.