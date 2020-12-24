МИД заявил о попытках не дать команде Байдена наладить с Москвой сотрудничество в сфере IT

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Действущая администрция США пытается помышать команде избранного президента Джо Байдена наладить сотрудничество с Россией в сфере информационной безопасности, обвиняя Москву в кибератаках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Постоянные вбросы в информационное пространство неких горячих новостей о якобы многочисленных взломах госучреждений США со стороны хакеров, действующих в интересах российских властей, стали политической рутиной. Отсутствие фактов компенсируется домыслами о "российском следе", - сказала она на брифинге.

По ее словам, США отказываются от обсуждения тем кибербезопасности в двустороннем формате.

"Американскому истеблишменту, вместо того, чтобы решать внутриполитические проблемы, удобно муссировать образ внешнего врага в лице нашей страны. Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности", - добавила представитель МИД.

Она считает, что это не отвечает интересам ни одной из стран, и заверила, что Москва "готова к конструктивному, профессиональному, прагматичному диалогу по вопросам международной информационной безопасности с любым руководителем США".

По ее словам, обвинения России в кибератах были выдвинуты, "как всегда, без каких-то данных, цифр, ссылок хоть на что-то".

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие Минфину США, Министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. По сведениям газеты Washington Post, за это сделали хакеры из группы APT29 или Cozy Bear, связанной с российскими спецслужбами.

Байден 22 декабря пообещал, что не оставит эти атаки без ответа.