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Мишустин направит мукомолам и хлебопекам 5 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство уже в четверг направит около 5 млрд рублей производителям муки и хлеба на компенсацию затрат в условиях ограничения цен, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что поручение стабилизировать цены на хлеб министрам дал президент.

"Сегодня направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции, - объявил премьер. - Рассчитываем, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно.

Правительство обещало хлебопекам компенсации по 2000 рублей за тонну продукции в обмен на то, что они зафиксируют цены на свою продукци. Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) - более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

Мукомолы за счет субсидии смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции.

правительство Михаил Мишустин Росстат Минсельхоз Владимир Путин

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