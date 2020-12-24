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Уральским экс-полицейским отменили приговор за групповое изнасилование

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в четверг отменил приговор трем экс-полицейским по делу о групповом изнасиловании в служебной машине, сообщает пресс-служба суда.

"По итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов и самих осужденных Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда", - говорится в сообщении. Также суд отменил экс-полицейским меру пресечения в виде ареста и избрал им новую - запрет определенных действий.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое полицейских изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку. Их задержали, а затем уволили со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 июля Ленинский суд Екатеринбурга назначил экс-полицейским по этому делу от шести до 6,5 лет в колонии общего режима.

Свердловская область МВД РФ

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