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Уральским экс-полицейским отменили оправдательный приговор по делу об изнасиловании

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный первой инстанцией трем бывшим полицейским по делу о групповом изнасиловании в служебном автомобиле, сообщает в среду пресс-служба суда.

"Суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и представления прокурора, заслушав мнения сторон, постановил отменить оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга иным составом суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое полицейских якобы изнасиловали 21-летнюю девушку в служебном автомобиле в Екатеринбурге. Они были уволены со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дело расследовалось по ч.2 ст.131 и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Летом 2020 года суд признал мужчин виновными и приговорил к реальному лишению свободы, однако в конце года апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение.

15 ноября 2021 года суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейских. Однако потерпевшая подала апелляцию на данное решение суда.

Екатеринбург МВД

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