Уральские экс-полицейские получили реальные сроки за групповое изнасилование

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд приговорил троих бывших полицейских к реальным срокам в колонии общего режима за изнасилование девушки в служебном автомобиле, сообщил адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков.

Один из подсудимых получил шесть с половиной лет лишения свободы, остальные - по шесть.

Изнасилование произошло 18 августа 2019 года. По факту было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых был помещен под домашний арест, двое - арестованы. В феврале их выпустили из СИЗО также под домашний арест.

Всех троих уволили из полиции по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к дисциплинарной ответственности.