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У экс-начальника "Дальспецстроя" конфисковали имущество на 1,2 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего начальника ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой"" Юрия Хризмана на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Это имущество - торговый центр в Хабаровске и деньги - признано незаконно нажитым в нарушении закона о противодействии коррупции.

Решение суда принято по иску Генпрокуратуры к Хризману, его сыну и другим лицам, сообщило надзорное ведомство.

Хризман в феврале 2018 года был приговорен к 12 годам колонии за хищения при строительстве космодрома "Восточный". Ему вменяли нанесение государству ущерба в 5,2 млрд рублей. Через полгода Верховный срок сократил ему срок наказания на шесть месяцев.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2011-2013 годах Хризман за счет государственного предприятия построил в Хабаровске торговый центр площадью 9,6 тыс. кв. метров и стоимостью свыше 700 млн рублей. В последующем он передал его по подложным основаниям в собственность своему сыну Михаилу Хризману и подконтрольному ему ООО "Магнум", которое оформил не на себя, а на своего знакомого Григория Дю.

"В свою очередь Юрий Хризман создал ложную видимость отсутствия у ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" материальных ресурсов для окончания застройки и необходимости привлечения инвестиций. После этого ООО "Магнум" заявило себя в качестве инвестора. Однако в действительности собственных средств данная организация не имела, производственные мощности и трудовые ресурсы у нее отсутствовали. Уставной капитал составлял минимальное значение", - отмечало надзорное ведомство.

В результате между ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" и ООО "Магнум" был заключен договор инвестирования строительства торгового центра.

"Под прикрытием его исполнения Хризман незаконно передал указанный объект недвижимости в собственность этой компании. Затем данный объект недвижимости был введен в гражданский оборот и сдан в аренду, от которой получен нелегальный доход более 345 млн рублей", - установили в прокуратуре.

Юрий Хризман Дальспецстрой Троицкий суд Хабаровск Магнум космодром Восточный

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