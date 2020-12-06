"Рубин" начал разработку новых стратегических ракетоносцев и субмарин

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" начало работу по созданию стратегических и неатомных подлодок нового поколения, сообщил гендиректор предприятия Игорь Вильнит.

"Начата проектная работа по созданию кораблей нового поколения, которые через много-много лет должны войти в состав нашего флота. Это уже не "Борей", не "Борей-А", это не "Лада" - это уже следующие корабли, которые мы сегодня задумываем", - заявил Вильнит в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, сейчас конструкторское бюро "видит лет на 30-40 вперед".

ЦКБ МТ "Рубин" - ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения, входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).