Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемая в вымогательстве бывшая супруга осужденного участника "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя находится на лечении в реанимации Кущевской районной больницы, куда попала накануне начала рассмотрения ее дела в суде, она вышла из комы.

"Наталья Стришняя продолжает находиться в отделении интенсивной терапии районной больницу, куда была доставлена в состоянии комы. Сегодня она из комы вышла. Какие-либо другие подробности о состоянии ее здоровья сообщить не могу", - сказал "Интерфаксу" в понедельник адвокат Стришной Андрей Ригерт.

Ригерт напомнил, что Стришняя и ее родной брат Иван проходят обвиняемыми по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей у местного коммерсанта (ч. 3 ст.163 УК РФ). Стришнюю отправили под домашний арест, ее брат находится СИЗО. В день начала слушаний дела по существу в одном из судов Ростова-на-Дону 6 ноября стало известно, что женщину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления.

"Датой следующих слушаний по делу назначено 14 ноября. Суд должен определиться, каким образом дальше рассматривать это дело: откладывать, избирать какие-то другие варианты", - отметил адвокат.

Еще один адвокат Стришной Мурад Мусаев предположил, что причиной случившегося с его подзащитной могло стать беспрецедентное психологическое давление, которое на нее оказывали ряд персон.

"Наталья оставила в доме записку, в которой перечисляет фамилии и имена этих людей, и пишет, что не может больше жить. Мы знаем, что следственные органы сейчас проводят проверку, однако о выводах нам, как защите, ничего не известно", - сообщил Мусаев агентству.

6 ноября стало известно, что Стришняя впала в кому. В суде 30 июля адвокат подсудимой Эдуард Чургулия говорил, что она инвалид второй группы, у нее тяжелое онкологическое заболевание и ей необходимо постоянно принимать лекарства, которые она может получать только лично.

Стришняя - бывшая супруга Цеповяза, осужденного в ноябре 2013 году за целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды Сергей Цапка из станицы Кущевская. Ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Жена с ним развелась и взыскала с бывшего супруга больше 4 млн рублей в начале 2019 года.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.