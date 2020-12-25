Сенаторы одобрили закон о реальном сроке за клевету в интернете

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете. Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин объяснял ранее, что закон будет распространяться в том числе на блогеров и авторов телеграм-каналов.

Такое же наказание - до двух лет колонии - закон вводит за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Поправки предполагают расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.