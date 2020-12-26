Узбекистан отменил уголовное наказание за клевету и оскорбления

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Узбекистане приняты поправки, предусматривающие смягчение наказания за клевету и оскорбления. Документ, подписанный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, опубликован в официальных узбекских СМИ и тем самым вступил в силу.

В соответствии с поправками, из УК страны исключаются санкции, предусмотренные за клевету и оскорбления в виде одного года ограничения или лишения свободы.

В информационной службе сената (верхней палаты парламента) страны уточнили, что клевета, в том числе в интернете будет наказываться штрафом от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов.

БРВ в настоящее время составляет 262 470 сумов в месяц. Курс на 26 декабря - 10473.77 сум/$1.