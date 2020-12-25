В Кремле не читают медицинских изданий, в том числе Lancet

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия до сих пор не получила от Германии и ОЗХО запрошенной информации о случившемся с Алексеем Навальным, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать публикацию в Lancet, в которой врачи берлинской клиники Charite описали в подробностях обследование и лечение Навального.

"Мы медицинские издания не читаем", - сказал Песков.

Журналисты отметили, что после выхода этой публикации информация по ситуации с Навальным есть в публичном доступе.

"Нет. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", - ответил пресс-секретарь.

В отчете Lancet, в частности, были отражены доказательства того, что на организм Навального было оказано воздействие ингибитором холинэстеразы. По запросу Charitе германская военная лаборатория в Мюнхене провела исследование и пришла к выводу, что против Навального использовали нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", напомнили в клинике. Эти выводы подтвердили в ОЗХО.

В России придерживаются версии, что, поскольку российские врачи не нашли признаков отравления у политика, это означает, что на российской территории он не был отравлен. Москва просит Берлин и ОЗХО по официальным каналам подтвердить утверждения о том, что Навального отравили "Новичком", и утверждает, что ничего не получила в ответ.

Без этой информации в России невозможно расследовать случившееся, отмечал на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Он также высказал мнение, что травить "берлинского пациента" в России никому не было нужно, хотя за ним могли "присматривать" в связи с подозрениями о его связях со спецслужбами США.