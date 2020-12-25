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Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет
Александр Шестун
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - огласила приговор судья Татьяна Юферова.

Также суд назначил Шестуну штраф в размере 49 млн руб. Кроме того, он на 8 лет лишен права занимать должности на службе в органах власти.

Как передает корреспондент, оглашение приговора в Подольском суде длилось 5 дней. Объем приговора составил более 500 страниц, однако чтение судьи периодически прерывалось комментариями Шестуна.

Дело Шестуна

Шестун признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн руб. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

По версии Следственного комитета России, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, как установило следствие, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В СИЗО он несколько раз держал голодовку.

Александр Шестун Подмосковье

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