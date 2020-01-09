Бывший глава Серпуховского района решил прекратить голодовку в СИЗО по просьбе ЕСПЧ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который находится в СИЗО с лета 2018 года, согласился прекратить голодовку по рекомендации ЕСПЧ и чтобы его не кормили принудительно. Как сообщила его адвокат Алла Кульбаева, он обещал написать заявление о "сходе" с голодовки.

Она напомнила, что в ЕСПЧ приняли к рассмотрению его жалобу и пообещали проверить, нарушаются ли его права, но потребовали, чтобы он прекратил голодовку. Он решил подчиниться этой просьбе.

Шестун объявил голодовку в знак протеста против действий следствия и решений судов, которые продлевали ему арест, не позволили ему участвовать в выборах главы района и обратили в доход государства якобы связанную с ним недвижимость на общую сумму 2,18 млрд рублей. До ареста он публиковал видеообращения, в которых говорил об угрозах в его адрес из ФСБ и из Кремля и утверждал, что его могут преследовать за согласование "мусорных" протестов.

Голодовку он держит с перерывами. В середине декабря его представители заявили, что он написал им, что его с 11 декабря кормят принудительно через зонд.

Также в декабре в Минюсте России сообщили, что ЕСПЧ согласился с позицией российских властей "о целесообразности указания Шестуну с учетом правила 39 регламента ЕСПЧ (применение обеспечительных мер в отношении заявителя. - ИФ. ) на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки".

Генпрокуратура 19 декабря утвердила окончательное обвинительное заключение, по которому Шестун обвиняется в незаконном предпринимательстве (статья 289 УК), мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), отмывании в особо крупном размере (п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). Рассматривать дело будет суд в Подольске.

Бывшему главе района вменяют то, что он незаконно передал частному владельцу четыре участка земли в Серпуховском округе общей стоимостью 62 млн рублей, а также получил от главы районного департамента спорта Татьяны Гришиной 9 млн рублей взяток.