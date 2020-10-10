Экс-глава района Подмосковья Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, прекратил голодовку, сообщил "Интерфаксу" секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Александр Шестун сообщил нам о том, что с сегодняшнего дня снимает голодовку и начинает принимать пищу. Снятие голодовки связано с ухудшением состояния здоровья и необходимостью проведения медицинских обследований. Для проведения некоторых обследований необходим определенный индекс массы тела. У медицинской службы СИЗО состояние здоровья Шестуна на постоянном контроле", - сказал Мельников.

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

Дело Шестуна рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.