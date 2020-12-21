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Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подольский городской суд признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - сказала судья Татьяна Юферова.

Она начала оглашать приговор.

Шестуна задержали и арестовали летом 2018 года. Сейчас ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), отмывание (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконное предпринимательство деятельность (ст. 289 УК) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Гособвинитель попросил для него 20 лет колонии строгого режима, штраф в 50 млн рублей и взыскания с него компенсации в 64 млн рублей.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, как установило следствие, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн рублей.

Летом 2020 года Одинцовский и Красногорский суды по иску Генпрокуратуры обратили в доход государства имущество Шестуна и связанных с ним людей и компаний стоимостью более 1 016 млн рублей и почти 2,5 млрд рублей.

17 сентября Генпрокуратура сообщила, что обратила в доход государства 106 объектов недвижимости Шестуна, 642 земельных участка, семь транспортных средств, драгоценные металлы и изделия, ценное оружие, а также деньги.

Шестун вины не признает и называет свое преследование политическим. В СИЗО он несколько раз держал голодовку.

Подольский суд Московская область Александр Шестун Генпрокуртура Серпуховской район

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