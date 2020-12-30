Крымчан на праздники будут снабжать водой без ограничений

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января водопровод будет работать без ограничений и перерывов, а в Евпатории 31 декабря должны включить подачу горячей воды, объявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, такая договренность уже достигнута.

В остальные дни вода будет подаваться по ранее установленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Водоснабжение в регионе начали ограничивать с лета из-за обмеления водохранилищ в условиях маловодья.

Ранее сообщалось, что графики подачи воды смягчат на праздники в Ялте: с 06:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 06:00 6 января до 22:00 7 января ограничений не будет.