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Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в Россию из Великобритании, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции... в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 26 декабря.

Ранее Россия с 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса.

Роспотребнадзор Великобритания коронавирус

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