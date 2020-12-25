Матвиенко назвала сроки согласования отклоненных поправок в "голуновскую" статью

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о поправках в статью УК о наркотиках, который отклонил Совет Федерации, может быть скорректирован и принят уже в январе, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Закон содержит поправки в статью, по которой возбуждали дело на журналиста Ивана Голунова.

"Ничего не произойдет смертельного, если мы, на мой взгляд, его отклоним с созданием согласительной комиссии и еще внимательно послушаем все стороны и найдём наиболее оптимальное решение, которое в наибольшей степени будут защищать права наших граждан. За месяц, условно говоря, ничего не изменится, согласительная комиссия поработает, и мы в январе уже можем принять этот закон в согласованном виде. Мне кажется, что торопиться не надо", - сказала спикер.

Она добавила, что закон нужен и важен, принять его поручал президент, но выполнить такое поручение нужно качественно.

Отклоненные поправки содержали запрет возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 УК без конкретных данных о количестве наркотиков и о факте их сбыта.

23 декабря отклонить этот правительственный законопроект рекомендовал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Как объяснил председатель комитета Андрей Клишас, в УПК уже прописаны исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено, но они сформулированы принципиально иначе. По мнению Клишаса, в нынешней версии закон не решает проблему необоснованного преследования граждан по делам о наркотиках, и нужен другой законодательный способ ее решения.

"Предлагаемый федеральным законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, что недопустимо", - считает сенатор.

Против отклонения закона возражал замглавы МВД Игорь Зубов, представлявший на заседании правительство.

"Мы полагаем, что принятие данного закона ни в коем случае не приведёт к ухудшению наркоситуации и снижению показателей работы правоохранительных органов, (...) и наоборот, позволит сконцентрироваться на борьбе с организованной наркопреступностью и ее последствиями", - сказал он.

По словам Зубова, предлагая данную инициативу, планировалось разрешить ситуацию, которая вызывает большое количество жалоб и обращений, спорных и конфликтных ситуаций. Замминистра отметил, что речь идет о частых ситуациях, когда в теле живого или мертвого человека находят следы наркотических сильнодействующих или одурманивающих веществ, но при этом не представляется возможным определить что это за вещество, в каком количестве оно находится в теле и как его можно классифицировать.

"В таких ситуациях, как правило, нет информации о том, каким образом это вещество было получено, передавалось ли оно третьим лицам и имел ли место факт сбыта, - сказал Зубов. - Почти половина всех дел о сбыте наркотиков - это дела такой категории, то есть это дела, возбуждаемые в отношении неустановленных сбытчиков".

Сенатор Николай Федоров выступил в поддержку закона и призвал предложил "освободить нашу дискуссию от юридической шелухи и, можно сказать, эквилибристики", чтобы защитить "десятки тысяч семей, невинно страдающих, которых преследуют".

"Это не эквилибристика. Если бы парламент мог таким простым решением взять и освободить граждан от этого прессинга, мы бы это поддержали. Но мы, похоже, можем сделать вид, что мы решили общественно-значимую проблему и дождаться аплодисментов у определенной части общества, а в реальности все останется так, как есть, если не станет ещё хуже. И этого мы хотим избежать", - возразил на это Клишас.

В результате закон был отклонен: за проголосовали лишь 10 сенаторов, против - 122, воздержались шестеро.