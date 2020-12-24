Голунову приписывали распространение наркотиков в двух клубах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец инициировал ложное сообщение о том, Иван Голунов причастен к распространению наркотиков в московских ночных клубах "Микс" и "Магадан". Об этом в Мосгорсуде заявила прокурор Татьяна Паршенцева.

"Ляховец фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, указав Голунова распространителем наркотиков в клубах "Микс" и "Магадан", - сказала она.

По ее словам, полицейские "в неустановленном месте и в неустановленное время приобрели кокаин и мефедрон" по распоряжению Ляховца.

Журналиста-расследователя Ивана Голунов задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Пресс-служба столичного управления МВД объявила, что у него при себе и дома нашли наркотики и что ему вменяют покушение на сбыт наркотических средств. Он вину отрицал, говорил, что наркотики ему подбросили и что задержание могло быть связано с попыткой с ним расквитаться за его работу.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено, но осталось дело об обороте наркотиков.

В Мосгорсуде сейчас идет процесс над полицейскими, которые задерживали журналиста. Кроме Ляховца, по делу проходят сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. По версии следствия, они под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики. Источник "Интерфакс" говорил, что их мотивом следствие считает желание продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.