Сенаторы отклонили поправки в "голуновскую статью" о наркотиках

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации отклонил правительственный закон, уточняющий порядок возбуждения уголовных дел по статье 228.1 о незаконном обороте наркотиков. В 2019 году по этой статье было возбуждено дело в отношении расследователя "Медузы" Ивана Голунова.

Сенаторы предложили скорректировать документ в согласовательной комиссии.

Днем ранее отклонить поправки предложил профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Как объяснил председатель комитета Андрей Клишас, закон устанавливает, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, не могут быть возбуждены при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. Для этого закон вносит изменения в статью 146 "Возбуждение уголовного дела публичного обвинения" Уголовно-процессуального кодекса.

"Необходимо отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс уже содержит исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено. Это касается запрета на возбуждение уголовного дела в связи с "амнистией капитала". Вместе с тем, эти исключения сформулированы принципиально иначе, чем предлагается федеральным законом", - отметил Клишас.

Так, согласно части второй статьи 140 "Поводы и основание для возбуждения уголовного дела" УПК основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, сказал сенатор. На стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь факт обнаружения признаков преступления, что является законным основанием для проведения предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления, отметил Клишас.

Он обратил внимание на то, что сама потребность в возбуждении уголовного дела может быть обусловлена не только установлением бесспорных признаков определенного состава преступления. Это также может быть вызвано необходимостью проведения следственных действий, чтобы обнаружить такие обстоятельства, которые невозможно выявить в рамках только лишь проверки до возбуждения дела.

"Представляется, что, обязывая следователя проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела, мы не решим проблему необоснованного вовлечения граждан в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел. Но мы точно предоставим правоохранительным органам дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления", - считает сенатор.

По его мнению, предлагаемый данным законом подход "может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле".

Как считают члены комитета, для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм, а именно в статье 140 УПК установить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при внесении предлагаемых изменений в УПК "основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование".

Полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня 2019 года в центре Москвы. Было объявлено, что у него при себе и дома нашли наркотики, и ему вменили покушение на сбыт наркотиков. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. На фоне масштабной общественной кампании в его поддержку его уголовное преследование было прекращено через несколько дней, зато через полгода были арестованы полицейские, которые его задерживали.

В суде над ними гособвинитель заявила, что проходящий по делу бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец инициировал ложное сообщение о том, что Голунов причастен к распространению наркотиков в московских ночных клубах "Микс" и "Магадан". Кокаин и мефедрон, которые журналисту подбросили, фигуранты купили "в неустановленном месте и в неустановленное время".