МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МВД подтвердили информацию о том, что основатель и бывший гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский арестован по делу о растрате активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк, не называя имен.

"Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении двоих подозреваемых – бывших руководителей акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи, а также их неустановленных сообщников. Они подозреваются в присвоении денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба составила более 95 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе МВД.

Обыски дома у подозреваемых и у них на работе провели сотрудники Следственного департамента МВД и Службы экономической безопасности ФСБ. При обысках были изъяты документы, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Из пресс-релиза следует, что задержан и арестован один человек, "бывший член совета директоров акционерного общества".

Фигурантов дела проверяют на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, следствие ищет их соучастников.

О том, что Масловский арестован до 23 февраля, в пятницу сообщили в Тверском суде Москвы. Ему вменяют статью 160 УК (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере, до десяти лет колонии).

Об обысках в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника" стало известно 24 декабря. Представители рудника говорили, что уголовное дело может касаться сделки 2018 года.

"Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости, - заявил тогда "Покровский рудник". - Потерпевшей стороны в деле нет. Независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. У компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершенных сделок".

В пресс-службе Petropavlovsk в четверг отказались от комментариев и напомнили, что Масловский больше не работает в группе. Там напомнили, что летом 2020 года собрание акционеров компании инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, пока Масловский был гендиректором.

Президент "Южуралзолота" Константин Струков отказался комментировать ситуацию с основателем Petropavlovsk Павлом Масловским, задержанным по обвинению в растрате, отметив, что узнает эти новости из СМИ.

ЮГК, которую контролирует семья Струкова, является крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24%.Летом ЮГК и еще несколько акционеров Petropavlovsk на собрании проголосовали так, что Масловский, возглавлявший на тот момент Petropavlovsk, а также еще несколько директоров не вошли в совет. Это стало отправной точкой серьезного корпоративного конфликта в компании. Масловский покинул Petropavlovsk в августе.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК.