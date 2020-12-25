Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МВД подтвердили информацию о том, что основатель и бывший гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский арестован по делу о растрате активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк, не называя имен.

"Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении двоих подозреваемых – бывших руководителей акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи, а также их неустановленных сообщников. Они подозреваются в присвоении денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба составила более 95 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе МВД.

Обыски дома у подозреваемых и у них на работе провели сотрудники Следственного департамента МВД и Службы экономической безопасности ФСБ. При обысках были изъяты документы, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Из пресс-релиза следует, что задержан и арестован один человек, "бывший член совета директоров акционерного общества".

Фигурантов дела проверяют на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, следствие ищет их соучастников.

О том, что Масловский арестован до 23 февраля, в пятницу сообщили в Тверском суде Москвы. Ему вменяют статью 160 УК (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере, до десяти лет колонии).

Об обысках в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника" стало известно 24 декабря. Представители рудника говорили, что уголовное дело может касаться сделки 2018 года.

"Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости, - заявил тогда "Покровский рудник". - Потерпевшей стороны в деле нет. Независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. У компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершенных сделок".

В пресс-службе Petropavlovsk в четверг отказались от комментариев и напомнили, что Масловский больше не работает в группе. Там напомнили, что летом 2020 года собрание акционеров компании инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, пока Масловский был гендиректором.

Президент "Южуралзолота" Константин Струков отказался комментировать ситуацию с основателем Petropavlovsk Павлом Масловским, задержанным по обвинению в растрате, отметив, что узнает эти новости из СМИ.

ЮГК, которую контролирует семья Струкова, является крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24%.Летом ЮГК и еще несколько акционеров Petropavlovsk на собрании проголосовали так, что Масловский, возглавлявший на тот момент Petropavlovsk, а также еще несколько директоров не вошли в совет. Это стало отправной точкой серьезного корпоративного конфликта в компании. Масловский покинул Petropavlovsk в августе.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК.

Petropavlovsk Павел Масловский Тверской суд МВД ФСБ

Новости по теме

Новости

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

В СК рассказали, как Соболь прорывалась в чужую квартиру

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');