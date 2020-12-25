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Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производители подсолнечного масла РФ объявили о дополнительных обязательствах по стабилизации и поддержанию цен на свою продукцию.

Как сообщает Масложировой союз, они приняли решение не менять те цены, которые на момент подписания соглашения с ритейлерами находились ниже 95 рублей за литр. В некоторых случаях цена на тот момент составляла 80 рублей за литр и ниже.

"Отрасль делает еще один шаг для обеспечения более доступных цен на подсолнечное масло в целях усиления эффекта от соглашения, подписанного 10 дней назад", - заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, процитированный в пресс-релизе.

16 декабря производители подсолнечного масла и ритейлеры при участии Минсельхоза и Минпромторга подписали соглашение о фиксации цен. Отпускная цена производителя на литр масла не должна превышать 95 рублей, розничная - 110 рублей. Такой порядок будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно.

Масложировой союз

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