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РФПИ оценила эффективность вакцинирования пожилых "Спутником V"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина против COVID-19 "Спутник V" показала эффективность свыше 90% на людях старше 60 лет, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Там напомнили, что ранее в субботу Минздрав РФ утвердило использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе.

Ранее глава Центра им. Гамалеи (разработчик вакцины) Александр Гинцбург сообщал "Интерфаксу", что антитела к коронавирусу после введения вакцины плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, принимающих противовоспалительные препараты и людей в стрессе.

Эффективность вакцины для людей в возрасте 18-60 лет, согласно последней контрольной точке пострегистрационных испытаний, составила 91,4%.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сказал "Интерфаксу", что люди старше 60 лет уже с 26 декабря смогут вакцинироваться от коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ещё не привился от коронавируса, потому что пока вакцина не рассчитана для людей его возраста, но обязательно это сделает, как только это станет возможным.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве.

РФПИ Спутник V

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