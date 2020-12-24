РФПИ оценил число привитых "Спутником V" россиян в 300 тыс. человек

По данным главы центра Гамалеи, эту вакцину получили более 650 тыс. граждан

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 300 тысяч человек, сообщил на брифинге в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вместе с тем, по словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в рамках выпуска в гражданский оборот вакцины привилось уже более 650 тыс. человек в России. "Я могу утверждать: более 650 тысяч наших сограждан в рамках гражданского оборота получили эту вакцину. Минздрав ведет постоянный мониторинг за большей частью граждан, которые вакцинируются", - сказал Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.