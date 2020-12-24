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Аргентина, получив "Спутник V", заявила о старте масштабной вакцинации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Аргентины, получив партию вакцины "Спутник V", приступают к самой масштабной в истории страны кампании по вакцинации населения, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.

"Теперь начинается самая масштабная в нашей истории кампания по вакцинации. Особая роль в ходе этой кампании отводится медикам", - написал он в четверг в своем твиттере.

Президент также выразил благодарность российскому руководству за поставку первой партии вакцины от COVID-19.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране.

Позднее в РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". В сообщении РФПИ отмечалось, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 миллионов доз.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что "доставка 300 000 доз позволит нашим партнерам в Аргентине начать массовую вакцинацию до конца 2020 года".

Аргентина Спутник V Альберто Фернандес

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