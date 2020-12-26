Минздрав РФ разрешил применять "Спутник V" лицам старше 60 лет

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "Спутник V" можно применять лицам старше 60 лет, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он сообщил, что в результате исследований было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.

Кроме того, Мурашко утончил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что еще не привился от коронавируса, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для применения людьми его возраста.

Гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал, что, по предварительным оценкам, россиян старше 60 лет начнут прививать от коронавируса вакциной "Спутник V" в начале 2021 года.