Группировку военных РФ на севере Сирии усилили из-за нестабильности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии отмечают нестабильную обстановку в районе Айн-Исса провинции Ракка на севере страны, туда прибыли дополнительные подразделения военной полиции РФ, сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он отметил, что ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов в этом районе.

"Призываем стороны, ведущие взаимные обстрелы, прекратить эскалацию", - добавил Сытник.

По его словам, в Идлибской зоне деэскалации в воскресенье зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).