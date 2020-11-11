Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Российский представитель призвал закрыть лагеря беженцев в Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев призвал расформировать расположенные в Сирии лагеря для беженцев, а их обитателей перевезти туда, где они хотят жить, и адаптировать к нормальной жизни.

Выступая на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии в Дамаске, он назвал лагеря источником подпитки людскими ресурсами незаконных вооруженных формирований.

Он также призвал "обеспечить в максимально короткие сроки передачу легитимному правительству Сирии контроля над незаконно оккупированными территориями", прекратить антисирийскую санкционную политику, снять арест с сирийских банковских счетов.

"Важно переориентировать часть программ по содержанию сирийцев за рубежом, на обеспечение мероприятий по восстановлению в Сирии инфраструктуры, необходимой для приема возвращающихся на родину сирийцев, а также оказания им гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев, уточнив, что сирийское правительство гарантирует достойное и безопасное возвращение своим гражданам.

По его словам, возвращению беженцев в родные места мешет "незаконное присутствие иностранных воинских контингентов, оккупирующих территории Сирии и нарушающих суверенитет страны".

"Во всех неподконтрольных законному правительству районах сложилась критическая ситуация", - сказал Мизинцев.

Для примера он привел американскую военную базу в Эт-Танфе, вокруг которой организована 55-километровая зона безопасности.

"Под ее прикрытием продолжают свою террористическую деятельность незаконные вооруженные формирования. Их боевики курируют и расположенный здесь лагерь внутренне перемещенных лиц "Рукбан", где в тяжелейших условиях продолжают оставаться более 4 тысяч человек", - отметил Мизинцев.

При этом гуманитарная помощь, которая доставляется в "Рукбан", в итоге оказывается в руках местных боевиков.

По словам Мизинцева, еще хуже положение в лагере внутренне перемещенных лиц "Эль-Холь" в Заевфратье.

"Более 63 тысяч его жителей вынуждены влачить жалкое существование в нечеловеческих условиях. Более половины из них - это дети граждан из 70 государств мира, которые, не имея возможности учиться, с малых лет впитывают идеи экстремизма, что зачастую предопределяет их дальнейшую судьбу как потенциальных членов террористических организаций", - добавил российский представитель.

Ранее президент Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств-членов ШОС: "Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия".

По его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос перемещения боевиков за пределы этого региона, что еще больше обостряет конфликты.

Сирия Дамаск Михаил Мизинцев США Эт-Танф Рукбан Эль-Холь

Новости

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Эрдоган заявил о подписании протокола с РФ по центру контроля за ситуацией в Карабахе

Цена барреля Brent поднялась выше $45 впервые со 2 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

16 наблюдательных постов выставят в зоне карабахского конфликта

Пандемия коронавируса

Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19

Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19

В Ереване задерживают пришедших на митинг против решения по Карабаху

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян объяснил решение по Карабаху угрозой полного коллапса

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 51 млн

Что случилось этой ночью: 11 ноября, среда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');