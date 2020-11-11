Российский представитель призвал закрыть лагеря беженцев в Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев призвал расформировать расположенные в Сирии лагеря для беженцев, а их обитателей перевезти туда, где они хотят жить, и адаптировать к нормальной жизни.

Выступая на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии в Дамаске, он назвал лагеря источником подпитки людскими ресурсами незаконных вооруженных формирований.

Он также призвал "обеспечить в максимально короткие сроки передачу легитимному правительству Сирии контроля над незаконно оккупированными территориями", прекратить антисирийскую санкционную политику, снять арест с сирийских банковских счетов.

"Важно переориентировать часть программ по содержанию сирийцев за рубежом, на обеспечение мероприятий по восстановлению в Сирии инфраструктуры, необходимой для приема возвращающихся на родину сирийцев, а также оказания им гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев, уточнив, что сирийское правительство гарантирует достойное и безопасное возвращение своим гражданам.

По его словам, возвращению беженцев в родные места мешет "незаконное присутствие иностранных воинских контингентов, оккупирующих территории Сирии и нарушающих суверенитет страны".

"Во всех неподконтрольных законному правительству районах сложилась критическая ситуация", - сказал Мизинцев.

Для примера он привел американскую военную базу в Эт-Танфе, вокруг которой организована 55-километровая зона безопасности.

"Под ее прикрытием продолжают свою террористическую деятельность незаконные вооруженные формирования. Их боевики курируют и расположенный здесь лагерь внутренне перемещенных лиц "Рукбан", где в тяжелейших условиях продолжают оставаться более 4 тысяч человек", - отметил Мизинцев.

При этом гуманитарная помощь, которая доставляется в "Рукбан", в итоге оказывается в руках местных боевиков.

По словам Мизинцева, еще хуже положение в лагере внутренне перемещенных лиц "Эль-Холь" в Заевфратье.

"Более 63 тысяч его жителей вынуждены влачить жалкое существование в нечеловеческих условиях. Более половины из них - это дети граждан из 70 государств мира, которые, не имея возможности учиться, с малых лет впитывают идеи экстремизма, что зачастую предопределяет их дальнейшую судьбу как потенциальных членов террористических организаций", - добавил российский представитель.

Ранее президент Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств-членов ШОС: "Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия".

По его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос перемещения боевиков за пределы этого региона, что еще больше обостряет конфликты.