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Минобороны РФ исключило угрозу для других стран от пункта ВМФ в Судане

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Создание Россией в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ не направлено против других стран, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В интервью "Российской газете" он пояснил, что открытие ПМТО в Судане позволит Военно-морскому флоту РФ создать условия безопасной морской деятельности не только для России, "но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях".

"Действия по созданию объектов Военно-морского флота за пределами территории Российской Федерации имеют плановый характер, направлены на обеспечение и реализацию национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и не предполагают агрессии против какого-либо государства", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в военном присутствии в регионе для борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей и для обеспечения безопасного коммерческого судоходства.

В декабре стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В соглашении отмечается, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ РФ в Судане не будет превышать 300 человек, в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

Россия на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

Минобороны Судан ВМФ

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