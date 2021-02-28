Боевой российский корабль впервые вошел в порт Судана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Григорович" первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана, сообщила в воскресенье пресс-служба Черноморского флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ЧФ, в рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении "АМАН-2021" (AMAN-2021) в Аравийском море.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Как сообщалось, Военно-морской флот России создает пункт материально-технического обеспечения на Красном море.

О том, что РФ подписала с Суданом соглашение о создании в этой стране такого пункта стало известно в декабре прошлого года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.