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Путин подписал распоряжение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия создаст в Судане на Красном море пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота, следует из распоряжения президента РФ.

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"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан", - говорится в документе, который в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

Минобороны России поручено подписать соглашение с Суданом от имени Российской Федерации.

Суть соглашения

Россия и Судан предварительно обсудили проект документа, отмечалось в постановлении за подписью премьера Михаила Мишустина, которое было размещено на официальном портале правовой информации 11 ноября. Соглашение, как ожидается, будет действовать 25 лет с дальнейшей возможностью продления.

В документе отмечается, что "пункт материально-технического обеспечения" - воинское формирование Вооруженных сил РФ c военной и специальной техникой, объекты жизнеобеспечения и обеспечения стоянки и ремонта военных кораблей Российской Федерации c необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

Россия получит возможность размещать в пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой, максимальная численность состава пункта - 300 человек, говорится в проекте соглашения двух стран, который размещен 11 ноября на портале правовой информации.

Установлено максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте: четыре единицы, включая военные корабли c ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности.

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны пункта базы ВМС этой страны в Порт-Судане, говорится в проекте двустороннего соглашения.

Россия также сможет использовать воздушное пространство республики Судан для полетов воздушных судов в целях реализации данного соглашения. Согласно проекту соглашения, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Из документа следует, что внешнюю охрану границ пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ будет осуществлять суданская сторона, а российская - обеспечит охрану границ акватории пункта ВМФ, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы.

Усиление присутствия в Африке

За счет создания военно-морской базы в Судане Россия усилит присутствие в Африке и расширит оперативные возможности флота, сообщил "Интерфаксу" на прошлой неделе бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Фактически у России появится база на Красном море. Это напряженный регион. Российское военно-морское присутствие там необходимо. Конечно, оперативные возможности нашего флота повысятся", - сказал он.

"Наши корабли смогут заходить в пункт базирования в Судане, и, если необходимо, ремонтироваться и заправляться. Наши корабли постоянно находятся в этом регионе и пункт базирования там нам необходим", - сказал Кравченко.

В частности, по словам адмирала, пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В её составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

ВМФ России Судан

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