Спасенные с "Онеги" рыбаки рассказали о стремительном крушении судна

Один член экипажа погиб, тело унесло море, заявили рыбаки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спасенные рыбаки с судна "Онега", затонувшего близ Мурманска, сообщили о гибели как минимум одного своего товарища; по их словам, катастрофа произошла стремительно.

"Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Катастрофа произошла стремительно. "Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на помощь к членам экипажа потерпевшей крушение "Онеги" пришли другие рыболовецкие суда.

"Прибывшими на помощь рыболовецкими судами подняты на борт живыми два члена экипажа, они были в гидрокостюмах. Капитана среди них нет. Об остальных членах команды им неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе. Экипаж "Онеги" составлял 19 человек.