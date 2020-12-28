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Источник усомнился в возможности найти тела погибших моряков с "Онеги"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Тела большинства жертв крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море вряд ли удастся найти из-за шторма и мороза в районе катастрофы, с момента затопления прошло более пяти часов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В районе катастрофы по-прежнему сложные метеоусловия: сильный мороз и ветер, очень темно. После катастрофы прошло более 5 часов. В этих условиях тела большинства погибших могли быстро окоченеть, а течение могло унести их в открытое море. Вряд ли удастся обнаружить (тела большинства погибших - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, ранее два спасенных моряка сообщили о как минимум одном погибшем товарище, тело которого они старались удержать рядом с собой. Однако позднее его унесло в море.

Капитана судна обнаружить пока не удалось.

"Часть экипажа из числа тех, кто не участвовал непосредственно в ловле рыбы, могла остаться внутри затонувшего судна. Для его обследования подготовлен робот", - сказал источник.

Крушение траулера "Онега" в Баренцевом море, в результате которого пропали без вести 17 человек, будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, сообщил Следственный комитет (СК). По предварительной информации СК, судно опрокинулось утром 28 декабря в Баренцевом море.

По словам двух спасшихся членов экипажа, крушение произошло стремительно, во время шторма, людей смыло с палубы. Моряки были в гидрокостюмах, но не успели воспользоваться спасательными средствами.

Онега Баренцево море

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