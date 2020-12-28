Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Майкл Калви заявил "Интерфаксу", что вернулся на работу в фонде Baring Vostok.

"Я вернулся на работу, да", - сказал Калви в понедельник. При этом бизнесмен пообещал ответить позже на вопрос агентства, продолжит ли он инвестиционную деятельность в России после суда.

12 ноября Верховный суд отменил домашний арест Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok. При этом им всем запрещено выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00 по московскому времени, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию.

Верховный суд также запретил им находиться в помещениях банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро".

После заседания Калви заявил, что в ближайшее время выйдет на работу, но при этом с нетерпением ждет судебного процесса, где намерен доказать свою невиновность.

"Дело Baring Vostok"

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: основатель и старший партнер Baring Vostok Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября стало известно, что стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения. Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и откажется от гражданского иска, заявленного ранее в рамках уголовного дела к фигурантам.

9 ноября представитель банка подтвердила в Верховном суде, что деньги уже поступили на счет.