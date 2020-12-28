Суд по "по делу Baring Vostok" отложили из-за COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы перенес с 28 декабря на 30 декабря начало процесса по уголовному делу основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и его коллег, которых обвиняют в растрате денег банка "Восточный". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное заседание по делу отложили на этот раз из-за подозрения на заражение коронавирусом у одного из фигурантов, сказал осведомленный источник "Интерфакса". Он уточнил, что речь идет не о Калви и не о партнере фонда по индустрии финансового сектора, гражданине Франции Филиппе Дельпале.

Ранее предполагалось, что предварительное заседание пройдет 16 декабря. Однако, по словам источник агентства, его перенесли на 28 декабря из-за болезни одного из адвокатов.

По делу проходят семь человек. Кроме Калви и Дельпаля, это партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Все они вину отрицают. Калви говорил, что уголовное дело инициировали миноритарные акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, оппоненты Baring Vostok в корпоративном конфликте за контроль над банком.

В октябре стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу и заключили мировое соглашение. ПКБ и "Восточный" договорились, что банк получит 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и откажется от гражданского иска к фигурантам, заявленного ранее в рамках уголовного дела.