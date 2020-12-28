Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Суд по "по делу Baring Vostok" отложили из-за COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы перенес с 28 декабря на 30 декабря начало процесса по уголовному делу основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и его коллег, которых обвиняют в растрате денег банка "Восточный". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное заседание по делу отложили на этот раз из-за подозрения на заражение коронавирусом у одного из фигурантов, сказал осведомленный источник "Интерфакса". Он уточнил, что речь идет не о Калви и не о партнере фонда по индустрии финансового сектора, гражданине Франции Филиппе Дельпале.

Ранее предполагалось, что предварительное заседание пройдет 16 декабря. Однако, по словам источник агентства, его перенесли на 28 декабря из-за болезни одного из адвокатов.

По делу проходят семь человек. Кроме Калви и Дельпаля, это партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Все они вину отрицают. Калви говорил, что уголовное дело инициировали миноритарные акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, оппоненты Baring Vostok в корпоративном конфликте за контроль над банком.

В октябре стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу и заключили мировое соглашение. ПКБ и "Восточный" договорились, что банк получит 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и откажется от гражданского иска к фигурантам, заявленного ранее в рамках уголовного дела.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви США Артем Аветисян Шерзод Юсупов Мещанский суд

Новости по теме

Новости
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Судьба МКС решится в начале 2021 года

Судьба МКС решится в начале 2021 года

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии
Дело Baring Vostok

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Источник усомнился в возможности найти тела погибших моряков с "Онеги"

В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве

В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве
Пандемия коронавируса

Томские ученые создали прибор, выявляющий COVID-19 за несколько минут

Томские ученые создали прибор, выявляющий COVID-19 за несколько минут

Мишустин обещал уволить 37 заместителей глав федеральных ведомств

В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков

"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');