Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Правозащитник Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минюст России включил пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева, в реестр СМИ-иноагентов, сообщает сайт ведомства.

"28 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

В РоссииГосдума закрыла осеннюю сессию. ОбзорГосдума закрыла осеннюю сессию. ОбзорЧитать подробнее

Закон уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих регистрации на территории РФ. В числе таких признаков - участие в интересах иностранного государства, иностранных организаций или граждан в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России. Еще один признак - поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.

В законе отдельно определено, что будет и что не будет расцениваться как "политическая деятельность", когда власти будут присваивать статус иноагента.

Спектр неполитической деятельности, согласно принятому закону, будет широким. Это работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Согласно данному закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - СМИ будут обязаны указывать, что это лицо выполняет функции иностранного агента. Маркировать информацию об иноагентах в рамках закона должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.

Лев Пономарев

Новости по теме

Новости

Россия до 12 января продлила приостановку перелетов в Великобританию

Россия до 12 января продлила приостановку перелетов в Великобританию
Пандемия коронавируса

Росстат сообщил о росте смертности в ноябре на 55% в годовом измерении

Лев Пономарев предложил иноагентам объединиться

Лев Пономарев предложил иноагентам объединиться

Установлены личности боевиков, напавших на полицейских в Грозном

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');