Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума провела в четверг последнее пленарное заседание в уходящем году, официально завершив осеннюю сессию.

Из-за пандемии депутатам пришлось переформатировать свою работу: палата заседала, в основном, два дня в неделю вместо трех, парламентариям старшего возраста было рекомендовано выходить на связь из своих кабинетов, не присутствуя в зале. Более трети депутатов переболели коронавирусом, из них пятеро - повторно, включая знаменитого полярника Артура Чилингарова. Двое парламентариев, как сообщалось, умерли: Валентин Шурчанов и Ваха Агаев (оба - КПРФ).

Несмотря на трудный период, в ходе осенней сессии нижняя палата приняла порядка 240 законодательных актов.

Президентские законы "по следам" Конституции

После всенародного голосования летом вступили в силу поправки в Конституцию России, и перед палатами Федерального Собрания встал вопрос отражения в российском законодательстве норм обновленного Основного закона. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму за осеннюю сессию 18 законопроектов, связанных с этой работой. Из них приняты, подписаны и опубликованы 15, еще три остаются на рассмотрении, следует из базы данных Думы.

Среди принятых - федеральный конституционный закон (ФКЗ) о правительстве, в котором закреплено новое конституционное право Госдумы утверждать членов кабинета министров. Этот закон уже был применен на практике: 10 ноября нижняя палата утвердила в должности пять федеральных министров (глав Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития) и одного вице-премьера (которым стал экс-глава Минэнерго Александр Новак).

Другой закон, широко освещавшийся в СМИ - ФКЗ о Конституционном суде РФ (КС). Он, в частности, сократил число судей КС с 15 до 11, прописал новый порядок прекращения полномочий судей и детально определил, как именно КС отменяет решения международных инстанций и международных договоров, если они противоречат Основному закону. В этот закон вошли нормы, по которым судьи КС не могут обнародовать свое "особое мнение" по делам, которые рассматривал суд, и выступать в СМИ с комментариями по таким делам. Председатель КС и его заместитель теперь избираются не обязательно из числа судей КС; этот пункт положил начало дискуссии о том, что КС может возглавить один из российских политиков.

Вступил в силу президентский закон о Государственном Совете, получившем упоминание в обновленной Конституции. Накануне, 23 декабря, состоялось первое заседание Госсовета в новом качестве и статусе - в его работе, помимо президента, премьера, глав обеих палат Федерального Собрания, руководителя администрации президента и российских губернаторов участвовали также главы парламентских фракций.

Прошел нижнюю палату закон о порядке формирования Совета Федерации, открывший возможность для бывшего президента, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева стать пожизненным сенатором.

Еще пять законопроектов, внесенных президентом, запустили масштабное обновление российского законодательства в соответствии с новой конституционной нормой о приоритете Основного закона над международными актами и договорами. Три законодательных инициативы - это поправки в Семейный, Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы. Четвертый закон внес аналогичные поправки в три других кодекса - Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства. Наконец, пятый документ внес норму о верховенстве Конституции в более чем сотню федеральных законов широкого спектра - начиная от защиты прав потребителей, экспортного контроля и донорства крови и заканчивая виноградарством, рыбоводством и защитой капиталовложений.

Все перечисленные законы, за исключением поправок в Семейный кодекс, вышли из стен Госдумы. Законопроект с изменениями в Семейный кодекс готовится ко второму чтению, которое, вероятно, состоится уже в новом году.

Инициативы депутата Вяткина

Внимание парламентских журналистов также было обращено на законопроекты, внесенные депутатом Госдумы от "Единой России", первым заместителем председателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрием Вяткиным.

Парламентарий стал автором 10 законопроектов, поступивших в Госдуму в осеннюю сессию, и восемь из них он внес единолично. Три инициативы Вяткина были зарегистрированы и рассмотрены во всех трех чтениях в по-рекордному короткие сроки.

Это, во-первых, резонансный закон о лишении свободы на срок до двух лет за клевету в интернете, внесенный 14 декабря: первое чтение состоялось 22 декабря, а второе и третье - 23 декабря.

14 декабря в Думу поступил еще один законопроект Вяткина - ужесточение ответственности за хулиганство без применения оружия с максимальной санкцией по этому составу до пяти лет лишения свободы. Документ прошел первое чтение 22 декабря, а второе и третье - 23 декабря.

Еще быстрее нижняя палата провела через все три чтения инициативу, вводящую уголовную ответственность за умышленную блокировку улиц и дорог, которая могла создать угрозу жизни, здоровью людей или угрозу повреждения имущества (максимальная санкция - год лишения свободы). Зарегистрированный 16 декабря законопроект был принят Госдумой за неделю: в первом чтении Дума его одобрила 22 декабря, а во втором и третьем приняла 23 декабря.

Кроме того, в третьем чтении 23 декабря были приняты резонансные законы Вяткина о запрете финансирования митингов из-за рубежа и о запрете журналистам непосредственно принимать участие в массовой акции.

В соответствии с первым, "донатить" на проведение акции запрещено иноагентам, подросткам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юридическим лицам, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег. В рамках второго, помимо новых правил работы журналистов на митингах, также запрещается проведение массовых акции у зданий оперативных служб, а у властей появляется основание отозвать согласованную заявку на митинг или шествие, если организатор в одностороннем порядке изменит формат мероприятия.

Наконец, Дума начала рассматривать поправки Вяткина в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), обеспечивающих новые нормы штрафными санкциями - первое чтение состоялось "под занавес" сессии 24 декабря. Один законопроект (1060689-7) вводит штрафы за нарушение порядка финансирования массовой акции (до 20 тыс. рублей на физических лиц и до 200 тыс. рублей на юрлиц) и кратно увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Второй инициативой (1060657-7) предлагается штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей (или отправлять на обязательные работы на срок до 50 часов) лиц, которые выдают себя за журналистов на митингах.

Новые правила для иноагентов

Одной из самых заметных и активно освещавшихся в СМИ законодательных инициатив в осеннюю сессию стал принятый 23 декабря в третьем чтении закон об иностранных агентах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискарёвым и Андреем Климовым.

Согласно документу, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц (потенциально это может коснуться, например, движения в защиту прав избирателей "Голос", которое уже критиковал автор инициативы Пискарёв), а также физические лица по расширенному перечню оснований. Под эти основания попадают, в том числе, иностранные журналисты, занимающиеся политикой.

Кроме того, по этому закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - СМИ будут обязаны снабжать материал указанием на то, что лицо исполняет функции иностранного агента.

В процессе принятия закон несколько смягчили: ко второму чтению из-под законодательства об иноагентах вывели широкий круг НКО, занимающихся, например, наукой, культурой, охраной здоровья, защитой природы или благотворительностью.

Были рассмотрены и другие инициативы, ужесточающие законодательство об иноагентах.

Так, 23 декабря был принят закон о лишении свободы на срок до пяти лет для физлиц-иноагентов за грубое нарушение правил отчетности. 22 декабря прошла первое чтение инициатива, согласно которой иноагенты должны будут декларировать свой статус на выборах: в бюллетене и на агитационных материалах появится указание на это. Получил общее одобрение парламентариев также проект закона о штрафах за распространение информации об иноагентах без указания на статус (первое чтение состоялось 24 декабря).

Во время рассмотрения последнего упомянутого законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ужесточение законодательства об иноагентах требуется для защиты государства.

"Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным. Если здесь политическое руководство едино, давайте и мы будем с ними. Об этом закон. И уж если там говорить о правах и свободах, этот закон точно их не нарушает, не покушается на эти права и свободы, а защищает интересы государства. Чтобы мы страну не потеряли!" - сказал Володин.

Сигналы западным IT-гигантам

Не обошли вниманием парламентарии и тему регулирования интернета.

Одним из самых заметных документов в этой сфере в осеннюю сессию стал принятый 23 декабря закон о цензуре в интернете, который коснется YouTube и Facebook. Роскомнадзор по этому закону сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие для российских пользователей доступ к материалам российских СМИ из-за введения санкций в отношении России. При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства, предусмотренные "законом о суверенном Рунете".

В тот же день, 24 декабря, вышел из стен нижней палаты закон о штрафах до 20% годовой выручки за повторное неисполнение требования российских властей удалить запрещенный контент. В пояснительной записке к этому акту прямо упоминались YouTube, Twitter и Facebook, игнорирующие требования российского ведомства удалить страницы с запрещенной информацией (один только YouTube обвинялся в игнорировании свыше 10 тыс. ссылок на видео по данным на апрель 2020 года).

23 декабря Дума поставила точку в истории закона о социальных сетях. Эта законодательная инициатива была рассмотрена в первом чтении еще в 2018 году, но с тех пор лежала в нижней палате практически без движения. В российском законодательстве благодаря ей впервые появилось понятие "социальная сеть" (свыше 500 тыс. пользователей с территории России в сутки). Депутат Александр Хинштейн пояснял "Интерфаксу", что "соцсетями по закону" в России станут, например, Facebook, Twitter, "Одноклассники", "Вконтакте" и TikTok, а Telegram-каналы пока не отвечают критериям.

Владельцы соцсетей теперь будут обязаны модерировать и блокировать запрещенный в России контент, а также дискриминационные комментарии.

Спектр запрещенной информации, перечисленный в законе, достаточно широкий - это детская порнография, склонение к суициду, изготовление и пропаганда наркотиков, незаконная дистанционная продажа алкоголя, призывы к экстремизму и массовым беспорядкам, участию в несогласованных массовых мероприятиях. Кроме того, блокировать доступ предлагается к информации в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Первый зампред комитета, один из инициаторов законопроекта депутат Сергей Боярский заявлял, что соцсети должны сделать выводы из принятого акта.

"Мы считаем необходимым сделать достаточно однозначным политический посыл, чтобы социальная сеть сама занималась мониторингом контента противоправного, перечень которого мы подробно описываем в теле нашего закона, и принимала незамедлительные действия по ограничению доступа к нему", - сказал Боярский на заседании 21 декабря.

Закон, тем не менее, не запрещает мат в социальных сетях - во всяком случае, не вводит санкции за это, пояснял депутат. В Думе, по его словам, понимают: вычистить всю ненормативную лексику из комментариев не представляется возможным.