Что произошло за день: понедельник, 28 декабря

Крушение рыболовецкого судна в Баренцевом море, нападение на полицейских в Грозном, Лев Пономарев попал в список иноагентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 членов экипажа: людей смыло с палубы во время шторма. Катастрофа произошла в условиях 30-градусного мороза. Возбуждено уголовное дело.

- Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 27 787 случаев. На Москву пришлись 6 253 случая заражения, на Петербург - 3 748. COVID-19 был диагностирован у актеров Алисы Фрейндлих и Сергея Жигунова.

- В Грозном двое боевиков совершили нападение на полицейских. Они были вооружены ножами и пытались завладеть оружием сотрудников ППС. Один полицейский погиб, еще один был ранен, боевики убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападавшие - братья родом из Ингушетии, которые работали в пекарне.

- ФСИН потребовала явки Навального утром 29 декабря. В службе заявили, что оппозиционер уклоняется от обязательного контроля в качестве условно осужденного, и грозят заменой наказания на реальный срок.

- Присяжные признали срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев. При этом они пришли к выводу, что подсудимый заслуживает снисхождения.

- Льва Пономарева включили в список СМИ-иноагентов. Минюст признал иноагентами еще четырех граждан, включая главреда "Псковской губернии" Дениса Камалягина и журналистку "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмилу Савицкую. Пономарев заявил, что хочет предложить другим людям из списка создать организацию "Иноагенты - за права человека".

- Под сокращение в ходе оптимизации госаппарата в России попадут 37 замов руководителей федеральных структур. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

- Решение о судьбе МКС планируется принять в первом квартале 2021 года. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что модуль "Наука" в перспективе может стать базой для российской станции.