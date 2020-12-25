Сенаторы одобрили закон о физлицах-иноагентах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование.

В законе говорится, что общественное объединение, которое не зарегистрировано в качестве юрлица, и получает деньги или иное имущество от иностранных источников и участвует в политической деятельности на территории России либо намеревается это делать, обязано уведомить об этом орган государственной регистрации.

В уведомлении должны содержаться сведения о целях деятельности общественного объединения, его структуре, дате создания, территории, в пределах которой оно ведёт свою деятельность, об учредителях или руководителях общественного объединения, об адресе руководящего органа, источниках формирования денежных средств, в том числе о банковских счетах.

Организации, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять Минюсту программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или данные о том, что они не проводились).

Закон также уточняет признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих регистрации в России. В числе таких признаков - участие в интересах иностранного государства, иностранных организаций или граждан в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России. Еще один признак - поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи). Оказаться иноагентами могут в том числе иностранные журналисты.

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.

Кому статус иноагента не грозит

Ко второму чтению в законопроекте прописали, что является политической деятельностью, а что ею не является.

В спектр неполитической деятельности депутаты включили науку, культуру, искусство, здравоохранение, профилактику и охрану здоровья, социальное обслуживание и соцподдержку, защиту материнства и детства, поддержку инвалидов, пропаганду здорового образа жизни и спорта, защиту растительного и животного мира, а также благотворительность.

Требования к СМИ

Закон требует, чтобы СМИ, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - указывали, что это иностранный агент. Блогеров и обычных граждан это требование не затрагивает.